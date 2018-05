Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pena suspensa para mulher que extorquiu assessor com fotografias íntimas

Amante de ex-assessor da Câmara de Guimarães condenada a quatro anos.

Por Fátima Vilaça | 09:48

Aproveitou a relação íntima com o antigo assessor do presidente da Câmara de Guimarães para tirar fotos íntimas, nas quais o amante aparecia sem roupa. Usou depois as imagens para extorquir elevadas quantias de dinheiro à vítima, com a ajuda de mais quatro cúmplices.



Esta quarta-feira, o Tribunal de Guimarães condenou a autora das fotografias a quatro anos de prisão, com pena suspensa. Dois dos comparsas foram condenados, um deles a dois anos de prisão efetiva. Têm ainda de pagar uma indemnização de 6500 euros à vítima.



Os factos remontam a 2016. Na altura, o lesado, alto quadro da Câmara de Guimarães, envolveu-se numa relação extra-conjugal com Elsa Leite, de 44 anos. Num dos encontros íntimos, a mulher convenceu o amante a deixar-se fotografar sem roupa. Pouco tempo depois começou a ser chantageado para entregar pequenas quantias em dinheiro à amante, sob pena de, caso não acedesse às exigências, ver as fotografias divulgadas nas redes sociais.



O esquema prolongou-se até setembro daquele ano. Nessa altura, Elsa dirigiu-se a casa do amante, acompanhada por Filipa e Adolfo Monteiro (este levou pena efetiva), exigindo 25 mil euros. Tentaram amordaçar e amarrar a vítima, já com a ajuda de outro casal. O homem conseguiu fugir, com o pretexto de sair para levantar dinheiro.



Além de Elsa Leite, Filipa Silva, de 22 anos, também foi condenada a uma pena, suspensa, de um ano e três meses de prisão. Os outros dois arguidos foram absolvidos.