Pena suspensa para pai que abusou sexualmente da filha de quatro anos

Um sexagenário foi condenado, esta tarde de quarta-feira, pelo tribunal de Aveiro, a uma pena de prisão de três anos e dois meses suspensa na sua execução por ter abusado sexualmente da filha, com quatro anos.O tribunal considerou provados parte dos factos constantes na acusacao do Ministério Público. A juíza relembrou, ainda, a dificuldade de julgar casos de abusos sexuais a crianças de tenra idade apenas com provas testemunhais, sendo necessário conjugar diversos meios de prova. No entanto, o coletivo de juízes considerou que as declarações da menina, quando foi ouvida por uma juíza de instrução criminal, foram coerentes e assertivas.Os abusos foram cometidos, em 2017, na habitação da família, em Águeda. Ainda segundo a acusação pública, o predador, quando praticava os abusos, pedia segredo à menina. Quando o casal se separou, depois de uma discussão violenta, a criança relatou os abusos à mãe.Entre várias penas acessórias,o pedófilo foi condenado, ainda, a pagar uma indemnização de dois mil euros. O arguido fica, também, proibido de exercer profissão que implique o contato com crianças.