Pena suspensa por agredir mãe idosa para extorquir dinheiro em Braga

Deu vários murros no corpo da mãe idosa e ameaçou-a de morte para que lhe desse dinheiro para a droga. Teve comportamento idêntico com a irmã e o cunhado, a quem ameaçou de chave de fendas e x-ato, dizendo que os “chinava” se não lhe dessem dinheiro.



Os crimes ocorreram entre março de 2019 e janeiro deste ano, em Braga, e esta sexta-feira, o arguido, de 33 anos, que estava em prisão domiciliária, foi condenado pelo tribunal da cidade a uma pena de três anos e oito meses de prisão, com pena suspensa. Foi libertado.



