Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pena suspensa por atear fogo

Homem provocou incêndio num pinhal em Paradela de Lorvão, Penacova. Saiu esta semana em liberdade.

Por M.F. | 08:58

O homem que estava em prisão preventiva por ter provocado um incêndio num pinhal em Paradela de Lorvão, Penacova, saiu esta semana em liberdade. O Tribunal de Coimbra condenou-o a quatro anos de prisão, com pena suspensa.



A deficiência mental ligeira e a falta de antecedentes atenuou a pena do homem que mora em Penacova. No entanto, o juiz foi claro ao advertir o arguido, que atuou num quadro de dependência alcoólica: "Não haverá segundas hipóteses, se voltar a beber vai lá para dentro."



O homem vai ter acompanhamento clínico e terá de se apresentar todas as semanas na GNR.