Pena suspensa por ter burlado rede de judiarias em 115 mil euros

O Tribunal de Castelo Branco condenou ontem Marco Batista, de 43 anos, candidato do PSD à Câmara da Covilhã nas últimas autárquicas, a quatro anos e meio de prisão, com pena suspensa, por ter desviado 115 640 euros da Rede de Judiarias de Portugal, de que era consultor em 2017.



O arguido, que assumiu os crimes, foi condenado por burla qualificada e falsificação de documentos, por ter forjado as assinaturas de dirigentes das Judiarias. Vai ter de devolver o dinheiro, com juros, e ser acompanhado por psiquiatra.

