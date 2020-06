Penas duras para roubos à bomba

Cinco dos 13 arguidos que integravam um grupo responsável por ter feito explodir 87 caixas de multibanco e furtado mais de dois milhões de euros foram ontem condenados pelo Tribunal de Coimbra a penas de cadeia entre os 9 e 17 anos de prisão. Um foi condenado a um ano por posse ilegal de arma - pena suspensa - e cinco absolvidos.Dois assaltantes, considerados os líderes do grupo, foram condenados a 17 anos de prisão, um apanhou 14, outro 10 e um outro nove anos e meio. A leitura do acórdão decorreu no auditório da reitoria da Universidade de Coimbra devido à pandemia de Covid-19 e para assegurar o distanciamento físico entre todos os envolvidos no processo.Os crimes aconteceram entre setembro de 2016 e dezembro de 2017 nos distritos de Coimbra, Lisboa, Setúbal, Santarém, Évora, Beja, Leiria, Porto e Braga. O método usado foi sempre o mesmo: faziam explodir os terminais multibanco e depois levavam o dinheiro ali existente. Foram apanhados após um golpe em Torres Novas e quando chegavam a um armazém em Alcobaça onde os aguardavam inspetores da Polícia Judiciária e militares da GNR.O grupo recorria a carros furtados e usava matrículas também roubadas e correspondentes a outros veículos. Além do material necessário para o roubo, como botijas de gás acetileno e mangueiras, levavam armas de fogo, como revólveres e espingardas AK-47, bem como extintores que podiam atirar contra as viaturas policiais em caso de perseguição.