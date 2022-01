"Com apenas 20 anos, o senhor andou durante cinco dias a semear o terror, com estes crimes de extrema violência que repugnam a sociedade." As palavras foram esta terça-feira dirigidas a Isaque Maia pela juiz-presidente do coletivo do Tribunal de Guimarães, depois de o condenar a uma pena de 14 anos de prisão por mais de duas dezenas de roubos e um homicídio tentado.