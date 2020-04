Penas pesadas para jovens que agrediram polícias no Catujal

Quatro jovens que agrediram três polícias que faziam segurança num arraial no Catujal, no concelho de Loures, em 2017, viram agora a Relação de Lisboa confirmar as penas efetivas já aplicadas pelo Tribunal de Loures.O juiz Rui Teixeira - agora já na Relação - tinha absolvido apenas um dos arguidos e condenou os outros quatro. Sublinhou, na altura, que atitudes grupais violentas como as que foram praticadas não colhem numa sociedade de bem. Um dos polícias ficou quase cego de um olho.A Relação confirma esse entendimento, depois de ter sido dado como provado que os agentes policiais foram agredidos violentamente com pedras, pontapés e murros. "Quem age desta forma", confirmam agora os juízes desembargadores, "sabe que o resultado final pode ser a morte". Foram condenados por homicídio qualificado na forma tentada, além do crime de ofensa à integridade física qualificada.Nenhum dos arguidos está atualmente na cadeia e o processo ainda tem recurso. Mesmo assim, a Relação confirmou a pena de oito anos e meio de prisão a um dos arguidos, enquanto outros dois foram punidos com sete anos e meio de prisão.Há ainda um outro que vai ter de cumprir sete anos de cadeia. "Os quatro cometeram os crimes de homicídio qualificado na forma tentada, pois quem atira pedras como vocês atiraram e agride com joelhadas na cabeça sabe necessariamente que o resultado possível é a morte", vincou o juiz.