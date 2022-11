"Não há palavras para descrever o que os senhores fizeram. É demasiado grave", considerou esta quinta-feira a presidente do coletivo de juízes do Tribunal de Coimbra, após condenar os dois alegados violadores em série, que atuavam no Parque Verde do Mondego, a 12 anos e oito anos e meio de cadeia.



A pena mais pesada foi aplicada ao homem, de 18 anos, que já tem duas condenações anteriores pela prática de crimes sexuais.









