José da Silva foi assassinado de forma violenta durante um assalto. Os homicidas colocaram uma toalha à volta do seu rosto, que depois puxaram com força. A pressão exercida foi tanta que a prótese dentária soltou-se e causou a asfixia do idoso. O crime ocorreu a 19 de novembro de 2021, no Porto, e os dois homicidas foram esta quinta-feira condenados.









