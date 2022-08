Península Ibérica com "condições mais secas do que habitual" até novembro, estima Comissão Europeia

A Comissão Europeia estimou, esta terça-feira, que a Península Ibérica tenha, até novembro, "condições mais secas do que habitual", admitindo que "os riscos podem persistir" relativamente à seca e avisando sobre a falta de armazenamento de água em Portugal.

"É provável que nos próximos meses, até novembro de 2022, ocorram condições mais quentes e secas do que o habitual na região euro-mediterrânica ocidental. Em algumas zonas da Península Ibérica, estão previstas condições mais secas do que as habituais para os próximos três meses", indica o Centro Comum de Investigação da Comissão Europeia num relatório atualizado sobre a avaliação da situação de seca na Europa.