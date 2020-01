“Pensei que era só uma bola”: Homem que encontrou cabeça de tailandesa recorda momento em tribunal

Alfredo Rajão, funcionário da recolha de lixo, recordou esta quarta-feira, no Tribunal de Matosinhos, o momento em que encontrou a cabeça de Natchaya Saranyphat, a tailandesa de 40 anos que foi decapitada. O macabro achado ocorreu no dia 7 de março do ano passado, na praia de Leça da Palmeira, em Matosinhos. Sangam Sawaiprakhon, proprietária da casa de massagens onde a vítima trabalhava, e o namorado, Waseem Haider, respondem agora pela morte violenta.

"Aquele saco já lá estava há dois dias. Decidi pegar nele e, quanto levantei, aquilo caiu e eu sujei a bota. Ao princípio, parecia-me uma bola e até brinquei e disse ao meu colega que íamos jogar futebol. Só depois percebi que afinal era uma cabeça humana. O sangue ainda estava a jorrar", disse a testemunha.

Foi também ouvida Nathana Laluang, melhor amiga da vítima. Deu conta de que a partir do dia 29 de dezembro de 2018, os dois telemóveis de Natchaya ficaram desligados. "A Sangam disse-me depois que ela tinha fugido com um homem num carro branco e não quis que se chamasse a polícia (...) Ela [vítima] andava com problemas com a Sangam e o namorado porque lhe deviam dois mil euros. Pediu várias vezes para devolverem o dinheiro", contou a amiga, que deu ainda conta de que percebeu, então, que Waseem tinha ferimentos nas mãos.

Um especialista do Laboratório de Polícia Científica da PJ revelou que foram encontradas manchas de sangue na casa de massagens. O casal está preso.