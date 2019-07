"Pensei que nos matava a todos": Homem recebe GNR com disparos de caçadeira

José Ferreira, 41 anos, saiu do café da aldeia e começou a ameaçar as pessoas que se encontravam nas imediações. A caminho de casa dos pais, danificou uma viatura e, depois de se barricar em casa dos progenitores, ‘recebeu’ a patrulha da GNR, entretanto chamada ao local, com tiros de caçadeira."Estava aqui com mais quatro pessoas, ouvimos o ‘Zézinho’ a berrar e fomos ver o que se passava. Quando o vimos, ele começou a ameaçar-nos e nós desatamos a fugir. Pensei que nos nos matava a todos aqui de Alvações do Tanha", conta Maria Rolo, que testemunhou o cenário de medo provocado pelo agressor.Depois de danificar uma viatura, o indivíduo seguiu a pé até à casa dos pais, onde reside, e barricou-se. À chegada da GNR do Peso da Régua, o homem, dirigiu-se para o portão e começou a disparar contra os militares. As marcas dos disparos ficaram visíveis nos pilares da entrada e, por precaução, a GNR chamou reforços, incluindo um negociador."Ele tinha os braços cheios de sangue e continuava aos murros e pontapés ao carro, foi aí que chamei a GNR, que chegou rápido. Depois, a gente indicou-lhe a casa e ele quando se apercebeu da GNR, lá deve ter ido buscar a arma e desatou a disparar contra eles", relata Maria Rolo.José Ferreira acabou por se entregar voluntariamente, horas mais tarde. Foi conduzido ao hospital de Vila Real, onde continua até ser ouvido por um juiz. O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária de Vila Real, que esteve no local.