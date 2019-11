Um pequeno incêndio que deflagrou esta quinta-feira num grelhador, numa habitação, causou o alarme na Avenida Óscar Monteiro Torres, no centro de Lisboa.De acordo com fonte oficial do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, o alerta chegou à corporação às 18h48.Foram de imediato acionados os meios de socorro. Quando a equipa dos bombeiros chegou ao local da ocorrência, comprovou que o fogo já se encontrava extinto.Não há feridos a registar.