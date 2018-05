Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Percursos ligam Tejo e Alviela à população

Iniciativa criou três percursos interpretativos dedicados a alertar para a conservação dos ecossistemas.

Por João Nuno Pepino | 08:19

O‘TEJOAlive’, um projeto ambiental que está a ser lançado em Santarém, pretende levar centenas de caminhantes às margens dos rios Tejo e Alviela. A apresentação do terceiro percurso interpretativo juntou cerca de 250 participantes, que percorreram 12 quilómetros por trilhos de grande beleza natural.



A iniciativa visa dar a conhecer a paisagem ribeirinha e promover e proteger o ecossistema local. O projeto abrange toda a área ribeirinha do concelho, desde a típica aldeia avieira das Caneiras até Porto Pereiras, no limite com o concelho da Golegã, numa extensão superior a 30 quilómetros.



Ao longo dos percursos interpretativos, os visitantes encontram pontos de observação para descobrir várias espécies de peixes, aves aquáticas, insetos e plantas. "Conhecer o ecossistema é meio caminho andado para o saber proteger", explica Maria João Cardoso, engenheira do Ambiente na Câmara de Santarém.



"O Tejo faz de Santarém um território único em termos de recursos naturais, com valores ambientais a nível da flora e da fauna de uma grande diversidade ecológica, e que constituem um ativo estratégico para o desenvolvimento sustentável", disse, salientando que o projeto pretende também "criar memórias às gerações mais novas, que nunca tiveram a oportunidade de ver um Tejo saudável".