Perda de controlo e queda de helicóptero em Amares era "inevitável"

A queda do helicóptero que combatia um incêndio no concelho de Amares, distrito de Braga, na quinta-feira, após colidir com linhas elétricas, era "inevitável", refere a investigação, acrescentando que todo o vale estava "sob luz direta do sol".

Estes dados constam de uma Nota Informativa (NI) do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) divulgada esta quarta-feira, e a que a agência Lusa teve acesso.

Este organismo conta que, após largar a equipa de oito elementos da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro UEPS/GNR, o piloto, de 53 anos, que ficou ferido com gravidade, continuando a receber tratamento hospitalar, em contacto com outro helicóptero, "voou em busca de um ponto de água próximo para o primeiro abastecimento e descarga no incêndio", na localidade de Paranhos, Amares.