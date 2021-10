Ao abrigo de um perdão de penas que acontece no quadro da Covid-19, Armando Vara saiu em liberdade da cadeia de Évora, dois anos e nove meses depois de ter começado a cumprir a pena no âmbito do processo Face Oculta.Beneficia de uma lei que está a poucos dias de ser revogada e que lhe permite o fim da pena por tráfico de influências, por o crime não ter sido cometido no âmbito das suas funções públicas, mas sim devido às suas ligações partidárias.