Perde 4200 euros em burla por MB Way

Uma florista de Viseu foi burlada em 4200 euros através do sistema MB Way. A vítima apresentou queixa na PSP de Viseu, que tem recebido denúncias de "dezenas de burlas pelo sistema". O caso já está nas mãos da PJ do Centro.A 20 de outubro, Maria, de 48 anos e que não quis ser identificada, foi contactada por um homem que se apresentou como engenheiro, ligado a um hotel de luxo em Viseu, e lhe pediu um orçamento para um trabalho ... < br />