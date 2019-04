Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Perde pai em explosão e é preso com foguetes

Filho de Egas Sequeira, uma das oito vítimas da tragédia de 2017, apanhado pela PSP.

Depois da trágica explosão de 4 de abril de 2017, em Avões, Lamego, na qual perdeu oito pessoas próximas (incluindo o pai, Egas Sequeira, dono da pirotecnia onde ocorreu o rebentamento), o filho deste empresário continuou o negócio.



Mas fê-lo ilegalmente, tornando-se suspeito de tráfico de material explosivo.



Queixas de outros colegas na zona, que denunciaram concorrência desleal, levaram a PSP a intervir. Tutelados pelo Ministério Público da Comarca do Porto-Este, agentes do Departamento de Armas e Explosivos iniciaram uma investigação que, ao fim de nove meses, permitiu prender em flagrante o filho de Egas Sequeira.



A operação Pyrotechnic realizou-se na quarta-feira, com oito mandados de busca nos concelhos de Lamego, Baião e Amarante. Foi recolhida prova que aponta para que o filho de Egas Sequeira atuasse sem licenciamento.



O empresário fornecia, com artigos pirotécnicos, festas e outros negócios em toda a zona Norte do País.



Nessa mesma operação de quarta-feira, a PSP apreendeu-lhe 1100 artigos de pirotecnia, material usado no lançamento de fogo de artifício, 3850 euros em numerário, diversa documentação e duas viaturas de mercadorias.



Além de ter sido constituído arguido pelos crimes de tráfico de material explosivo e posse de arma proibida, o filho de Egas Sequeira ficou sujeito a apresentações às autoridades.



Está ainda impedido de prosseguir a atividade profissional e de ter contacto com material pirotécnico.