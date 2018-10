Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Perdem 560 animais após fogo em vacaria na Póvoa de Varzim

Bombeiros garantem que incêndio esteve ativo várias horas. PJ chamada a investigar.

Por Ágata Rodrigues | 01:30

"Eu, o meu irmão e o meu primo ainda viemos ajudar o António e a Alcina a apagar o incêndio, mas já não havia nada a fazer. Eles estavam desesperados porque era o negócio deles de segunda a domingo", contou Deolinda Matos, amiga dos donos de uma vacaria em Balazar, Póvoa de Varzim, que, esta terça-feira, ficou destruída.



Dos 560 animais, quase metade morreram e os restantes tiveram de ser abatidos por estarem gravemente feridos. A PJ foi chamada.



O alerta para o incêndio foi dado pelas 06h15 por um vizinho que, ao sair de casa, se apercebeu do fumo na vacaria, que fica numa zona mais isolada.



"Não tivemos quase nada a fazer, apenas consolidar a fase de rescaldo porque seguramente que este incêndio já estava ativo há várias horas. Não tinha mais o que arder", começou por explicar Francisco Nova, comandante dos Bombeiros da Póvoa de Varzim.



"Na sala destinada à retirada do leite, as máquinas estão completamente carbonizadas. Pode ter sido nessa zona que o incêndio começou e acabou por alastrar à restante estrutura, até porque há muito material inflamável aqui", acrescentou.



Mais de 250 animais morreram devido às chamas e os restantes tiveram mesmo de ser abatidos. Segundo o diretor regional de Agricultura e Pescas do Norte o casal de proprietários, com cerca de 50 anos, "não ficará sem apoio".



"Vamos perceber o que o Ministério da Agricultura pode fazer nesta situação", sublinhou.