Perdem a vida ao regressar do trabalho na A3 em Paredes de Coura

Vão realizar-se esta quarta-feira os funerais dos dois homens que morreram numa violenta colisão da carrinha em que seguiam contra um camião de transporte de refrigerantes, na segunda-feira à tarde, na A3, em Paredes de Coura. As vítimas são Sérgio Manuel do Lago, de 56 anos, residente em Fojo Lobal, Ponte de Lima, e Manuel Loureiro, de 49, que vivia em Cabaços, no mesmo concelho.



As vítimas perderam a vida quando regressavam a casa após mais um dia de trabalho na construção civil, em Espanha. O acidente é agora investigado pela GNR. Da colisão resultaram ainda mais três feridos, um deles em estado grave e que teve de ser transportado pelo helicóptero do INEM para o hospital de S. João, no Porto. A A3 esteve cortada durante três horas.

Ver comentários