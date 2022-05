"Perdi as minhas coisas todas": Moradora de apartamento destruído pelas chamas em Chelas pede ajuda

Uma das moradoras do sétimo andar que ardeu na tarde desta quinta-feira em Chelas falou com a CM, com o objetivo de explicar como aconteceu o incêndio, acabando também por pedir ajuda."Estou com a roupa no corpo. Perdi as minhas coisas todas", diz a mulher, desesperada.Na habitação viviam cinco pessoas, dois irmãos da mulher e os seus dois filhos.A moradora pediu ajuda à Segurança Social, porém esta não foi a primeira-vez, na medida em que já tinha procurado apoio, pois partilha somente um quarto com os filhos."Eu preciso de ajuda, na rua não posso ficar", acrescenta a mulher.O incêndio terá sido provocado por um curto circuito dentro de um quarto, em que as chamas foram arrastadas para o resto da habitação.