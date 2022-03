Todos os anos cerca de 30 mil objetos passam pelos ‘perdidos e achados’ da PSP de Lisboa e a sua ‘história’ transformou-se agora numa peça de teatro, que estreia esta quinta-feira no Teatro Ibérico (Xabregas). Estará em cena até sábado às 21h00 e domingo às 17h00.De acordo com a PSP, na Secção de Achados do Comando de Lisboa são entregues objetos e documentos por diversas entidades: CTT, Carris e Metro, entre outros. São guardados pelo período de um ano e depois leiloados.