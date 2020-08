Peregrina italiana acusa idoso de assédio em Santarém

Uma peregrina italiana apresentou queixa por assédio sexual contra um idoso de 82 anos, que é proprietário de um posto improvisado de apoio a caminheiros, numa das rotas dos Caminhos de Fátima, no distrito de Santarém. Ao, o visado negou as acusações e o relato que a vítima deixou na PSP de Coimbra.“É tudo mentira. Limitei-me a mostrar-lhe o espaço e a ser simpático, como sou com todos os que aqui passam e que me conhecem”, defendeu.