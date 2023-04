Peregrina que caminhava até Fátima morre atropelada em Pombal

Uma mulher de 61 anos, peregrina, que seguia no caminho até Fátima foi atropelada mortalmente, este sábado, na IC2, em Tinto, no concelho de Pombal. A mulher vinha acompanhada por um grupo de peregrinos desde a região Norte.O alerta foi dado às 13h30 e o trânsito este condicionado durante a tarde.Segundo apurou o, a viatura e o condutor que atropelou a peregrina já foram identificados pela GNR.Um grupo de psicólogos do INEM foi chamado para prestar apoio psicológico à família da vítima, que assistiu ao acidente.O corpo já foi para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.