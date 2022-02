Um homem de 85 anos, residente em Vizela, está desaparecido desde o último domingo. Manuel Silva estava a caminho do Santuário de São Bento das Peras, sozinho, numa peregrinação.A família disse aoque o idoso, que fazia esta peregrinação com regularidade, tem Alzheimer.O alerta foi dado pela família do desaparecido após terem percebido que o mesmo não se encontrava no santuário.A GNR está a fazer buscas.