Pereira Cristóvão e Mustafá na prisão por roubos

Paulo Pereira Cristóvão, ex-vice-presidente do Sporting, e Nuno Mendes (Mustafá), atual chefe da claque Juventude Leonina, foram esta sexta-feira condenados, respetivamente, a 7 anos e meio e a 6 anos e 4 meses de prisão efetiva. Os dois arguidos mais mediáticos do processo de roubos a casas, que foi julgado no Tribunal de Cascais, estão entre os 11 condenados a penas efetivas, registando-se ainda mais quatro penas suspensas e uma absolvição.

Os arguidos mais penalizados foram Elói Fachada e Luís Conceição, ambos agentes da PSP suspensos de funções. O primeiro levou 16 anos de prisão e o segundo 17. A terceira polícia envolvida, Telma Freitas, foi condenada a uma pena suspensa de 3 anos e 5 meses.

O coletivo de juízes, presidido por Ema Vasconcelos, justificou as condenações a Pereira Cristóvão e a Mustafá pelo envolvimento que ambos tiveram na preparação de dois assaltos a casas. Um teve como cenário o edifício Cascais Atrium, em Cascais, no início de 2014, onde um casal e uma filha foram sequestrados, e o gang escapou com pelo menos 145 mil euros tirados de um cofre. Segundo o tribunal, os arguidos ficaram com entre 7500 a 10 mil euros cada um. O segundo ocorreu na avenida do Brasil, em Lisboa, com a particularidade de o gang se ter enganado na morada, fugindo sem nada roubar.

Além de Cristóvão e Mustafá, também o arguido Celso Augusto foi condenado a 8 anos e 1 mês de prisão pela preparação dos mesmos crimes. Paulo Santos (Babá), irmão de Mustafá, foi considerado autor material dos mesmos assaltos, e apanhou 9 anos e 8 meses de cadeia. Após estes dois crimes, estes quatro arguidos terão rompido com o resto do gang, que continuou com assaltos na zona de Lisboa. O coletivo censurou especialmente Paulo Pereira Cristóvão, considerando que, na sua qualidade de ex-PJ, mereceu "especial reprovação".



PORMENORES

Recursos prometidos

Os advogados de Paulo Pereira Cristóvão, Mustafá e Elói Fachada garantiram que vão recorrer para a Relação.



Muito arrependido

À saída do tribunal, Pereira Cristóvão revelou-se "muito arrependido" dos crimes. "A pena foi exagerada. Há crimes que não cometi", considerou.



65 mil euros sem paradeiro

Cristóvão e Mustafá disseram que da casa de Cascais só foram levados 80 mil euros, enquanto o tribunal referiu 145 mil. Assim, desconhece-se o paradeiro de 65 mil euros.