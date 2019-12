Pereira Cristóvão e Mustafá pagam 179 mil euros por roubos

Nove dos 11 arguidos condenados em Cascais a prisão efetiva, no acórdão do processo de roubos que envolve Paulo Pereira Cristóvão e Mustafá, foram condenados a pagar, solidariamente, 187 599 euros de indemnizações às vítimas.Pereira Cristóvão, ex-inspetor da PJ e antigo vice-presidente do Sporting, e Mustafá, chefe da claque Juve Leo, do mesmo clube, os arguidos mais mediáticos do processo, estão implicados em 179 299 euros deste total.A ambos, ordenou o coletivo presidido por Ema Vasconcelos, deve ser descontado o valor de 20 mil euros (10 mil a cada um) que depositaram à ordem do processo para compensação pelos danos patrimoniais causados.Os advogados de Pereira Cristóvão (condenado a 7 anos e 6 meses) e Mustafá (6 anos e 4 meses) vão recorrer.