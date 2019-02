Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pereira Cristóvão ficava com metade do dinheiro dos assaltos a casas

Mustafá e irmão eram os intermediários do esquema e recolhiam dinheiro dos roubos.

Por João Carlos Rodrigues | 01:30

Um agente da PSP que integrava o gang chefiado por Paulo Pereira Cristóvão garantiu esta quarta-feira em tribunal que "metade do dinheiro dos assaltos era para quem teve a ideia e a outra metade era dividida [entre os operacionais que concretizavam os ataques]".



Elói Fachada, atualmente suspenso da PSP, confessou ter participado em vários roubos armados, mas afirmou que o antigo vice-presidente do Sporting era o mentor do esquema, enquanto Mustafá – o cabecilha da claque Juve Leo – e o irmão tinham um papel de intermediários.



Elói Fachada explicou que foi contactado por Vítor Hugo e Paulo Santos – os familiares de Mustafá –, em fevereiro de 2014, para assaltar um alegado burlão que vivia num condomínio em Birre, Cascais. O homem teria 80 mil euros num cofre.



O polícia falou com um colega, que forjou um mandado de busca, e desta forma entraram na casa, retirando todo o dinheiro que estava no cofre.



"Nem contámos quanto era. Pusemos num saco e, no regresso, o saco foi entregue a Mustafá e Paulo Santos. Voltaram duas horas depois e entregaram 7500 euros a cada um." No entanto, no cofre estavam 145 mil euros.



Falham assalto a três milhões de euros

Outro dos assaltos planeados por Paulo Pereira Cristóvão levou quatro elementos do grupo a uma casa na avenida do Brasil, em Lisboa.



O objetivo era assaltar um administrador do BPN que teria desviado e guardado três milhões de euros sob os tacos de uma sala.



O grupo atacou, invadiu o apartamento indicado com um mandado forjado, mas saiu de mãos a abanar.



"Percebemos depois que foi o andar errado" admitiu o agente Elói Fachada.