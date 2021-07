Perguntas à marca de carro de Sara Carreira atrasam relatório final da morte da cantora

A conclusão do relatório final da investigação ao acidente que vitimou Sara Carreira, pelo Núcleo de Investigação de Acidentes de Viação (NICAV) da GNR de Santarém, está dependente de uma série de informações técnicas requeridas à empresa que comercializa a viatura na qual seguia a filha do cantor Tony Carreira, de 21 anos.A equipa do NICAV da GNR de Santarém considera já ter sido concluídas as diligências mais importantes do inquérito. Tal como o CM noticiou ontem, dois dos quatro condutores de veículos com passageiros envolvidos nos sinistros já foram interrogados. Ivo Lucas, que conduzia o Range Rover Evoque e sobreviveu ao acidente de 5 de dezembro, na A1, com ferimentos graves, também já prestou declarações. Foi constituído arguido - até agora o único, mesmo tendo em conta o facto de outro condutor ter acusado 1,35 g/l de álcool.