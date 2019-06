Luís Xavier matou a mãe, de 86 anos, no Pinhal Novo, em Palmela, no contexto de um episódio psicótico.A garantia foi dada esta quarta-feira, no Tribunal de Setúbal, pelo psiquiatra que acompanha o homicida na prisão de Caxias, que explicou que Luís Xavier sofre de esquizofrenia.O diagnóstico não foi tido em conta no processo e o tribunal ordenou nova perícia.Luís Xavier matou a mãe à pancada, em abril de 2018, dizendo que estava possuída por uma entidade maligna.