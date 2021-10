O depoimento do jovem, hoje com 14 anos, é uma das provas mais determinantes do processo contra o padre Luís Miguel Costa. O testemunho é considerado credível e é sustentado pelas mensagens que o pároco lhe enviou nos momento seguintes após o ter tentado beijar na casa de banho.Faltam as perícias informáticas ao telemóvel do padre e ao seu computador - cujos dados foram apreendidos pela Polícia Judiciária de Coimbra - o que faz com que a acusação não seja para já deduzida.