Perigo de derrocada nos passadiços do douro

A queda de um muro entre a Rua da Charca e a Rua Mário Mendes da Costa, na vila de Avintes, em Vila Nova de Gaia, interrompeu o Trilho dos Febros, no Caminho das Canas, entre a rua da Charca e a rua Mário Mendes da Costa.Os passadiços do Rio Douro foram afetados por várias derrocadas e a Junta de Freguesia de Avintes apelou, nas redes sociais, a que a população evite estas zonas.O Trilho dos Febros está temporariamente interrompido devido à queda de vários muros em diferentes locais do percurso.Foram registadas derrocadas na zona de Oliveira do Douro entre a Quinta dos Frades e a Rua Quinta dos Cubos.As caminhadas nessas zonas foram, por isso, desaconselhadas.