Perito forense garante que autópsia a Luís Giovani contraria acusação

O perito forense Duarte Nuno Vieira afirmou esta segunda-feira, no Tribunal de Bragança, que a autópsia ao corpo de Luís Giovani contraria os factos relatados pela acusação no caso da morte do estudante cabo-verdiano.











A defesa dos sete arguidos quer provar que a morte do jovem, de 21 anos, se deveu a uma queda acidental e não a uma agressão com intenção de matar.