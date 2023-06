Um perito forense que esteve presente na autópsia ao corpo de Lucas Miranda, o jovem de 15 anos morto em outubro de 2020 por dois colegas do Centro Jovem Tabor, em Setúbal, admitiu em tribunal que o cadáver tinha lesões no cérebro compatíveis com uma agressão com objeto contundente.Na sessão desta quarta-feira do julgamento de Leandro Vultos e Ricardo Cochicho, ambos acusados de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, a defesa de Jéssica Nova, mãe adotiva de Lucas Miranda, terá junto ao processo provas que afirma irem no mesmo sentido.A namorada do jovem quando este foi institucionalizado, recordou um Lucas Miranda “calmo e sensível” antes de ir para o Centro Tabor.