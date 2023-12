Peritos confirmam que Ricardo Salgado sofre de Alzheimer

Três peritos do Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses confirmaram o diagnóstico de Alzheimer do antigo presidente do Banco Espírito Santo (BES), Ricardo Salgado.



"Confirma-se sofrer o examinado da patologia neurológica/neuropsiquiátrica, mais propriamente Doença de Alzheimer muito provável, estando não só presente a necessária semiologia clínica, como sendo o diagnóstico igualmente suportado por exames complementares", lê-se no relatório a que o CM teve acesso.



Para os especialistas, as declarações do ex-presidente do BES podem estar comprometidas devido à doença.



"Não nos suscitam dúvidas médicas razoáveis quanto a estar em grau clinicamente moderado e assim relevante médico-legalmente, comprometidas as suas declarações", explica o relatório.





Ricardo Salgado foi submetido em 28 de setembro a uma outra perícia médico-legal em Coimbra pelo Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, a pedido da juíza do processo-crime EDP, onde o ex-banqueiro responde por um crime de corrupção ativa para ato ilícito, um crime de corrupção ativa e outro de branqueamento de capitais.São ainda arguidos neste processo-crime o ex-ministro da Economia Manuel Pinho e sua mulher, Alexandra Pinho.No âmbito do processo conexo da Operação Marquês, Salgado foi condenado em março de 2022 a uma pena única de seis anos de prisão por três crimes de abuso de confiança, sendo que o Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) agravou em maio de 2023 a pena para oito anos.