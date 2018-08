Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Persegue condutor que o atropelou e fugiu

Homem seguiu viatura de Penafiel até Freamunde.

Um homem de 66 anos ficou ferido após ter sido colhido por um carro, este domingo ao início da tarde, em Penafiel. O condutor da viatura fugiu do local.



O filho da vítima, que estava junto ao pai, socorreu-o e ambos perseguiram o condutor. Acabaram por perder o rasto do veículo junto ao centro de saúde de Freamunde, já no concelho de Paços de Ferreira.



Depois da perseguição, sem sucesso, o jovem acabou por pedir socorro para o pai, por volta das 14h15.



A vítima foi assistida no local pelos Bombeiros de Freamunde e transportada para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.