Ameaçou de morte a ex-companheira, de 43 anos, e mesmo à frente dos militares da GNR o agressor, de 49, manteve as ameaças, quarta-feira, no concelho de Vila Verde.



Foi detido e depois de presente ao Tribunal de Braga ficou proibido de qualquer contacto e obrigado a afastamento da vítima, sendo controlado por pulseira eletrónica. As ameaças eram recorrentes e o homem chegou a invadir a casa da ex-companheira.

