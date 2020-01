Persegue e dispara contra carro onde seguiam cinco jovens

Um homem de 26 anos pensou estar a ser assaltado e por isso perseguiu e disparou contra outra viatura em que seguiam cinco jovens, em Castelo Branco.O caso só não foi mais grave devido à rápida ação de uma patrulha do Destacamento de Trânsito da GNR. Foi detido e esta segunda-feira será presente a juiz. É suspeito dos crimes de detenção de arma proibida e homicídio na forma tentada.Tudo aconteceu na noite de sexta-feira. "O suspeito alega ter visto um carro parado à frente de sua casa e pensou que estava a ser assaltado. Muniu-se de uma caçadeira, sem ter licença, e dirigiu-se aos ocupantes da viatura que, assustados por verem a arma, se colocaram em fuga", avançou fonte policial.O suspeito perseguiu-os de carro e efetuou vários disparos. O carro dos jovens foi intercetado à entrada de Castelo Branco e o do suspeito travado na A23, perto de Alcains. As duas viaturas foram apreendidas. A PJ está já a investigar o caso.