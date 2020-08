Inconformado com o fim da relação que manteve com a vítima, de 40 anos, ameaçava, vigiava e insultava a mulher, no local onde ela reside com os filhos, em Matosinhos.



Em julho, o agressor, de 46, chegou mesmo a ameaçar com uma arma o filho dela, de 18 anos. Insatisfeito, ainda tentou atropelá-lo. Foi detido, sexta-feira, pelo Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas da GNR.

O suspeito já tinha antecedentes de violência doméstica e de condução sem carta. Presente a um juiz, saiu em liberdade, mas com pulseira eletrónica.



Está proibido de contactar a ‘ex’ e de ter qualquer arma.