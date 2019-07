Perseguição a carro fere três militares em Setúbal

Dois militares (um homem e uma mulher) da GNR de Setúbal, e um guarda estagiário, sofreram esta segunda-feira ferimentos graves, quando o carro-patrulha em que seguiam no encalço de uma viatura civil, com cinco ocupantes, e que não parou numa operação stop, se despistou numa estrada de terra batida.Ao que oapurou, a patrulha da GNR participava numa operação stop nos arredores de Setúbal, pelas 03h30, quando o automóvel com os cinco homens no interior se aproximou. Apesar da ordem de paragem, o condutor desrespeitou e acelerou a alta velocidade. A viatura da GNR, de marca Toyota, seguiu no encalço do veículo civil.Na zona de Vale de Judeus, uma localidade situada na freguesia de Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra, o homem que seguia ao volante do carro em fuga entrou, repentinamente, numa estrada de terra batida.O acidente deu-se nesse preciso momento. Ao volante do carro-patrulha da GNR seguia uma militar, que não conseguiu evitar um aparatoso despiste. Aproveitando a fraca iluminação da zona, os cinco homens em fuga conseguiram escapar.A violência do acidente obrigou a um reforço do socorro, com recurso a militares da GNR, a operacionais dos bombeiros voluntários e dos sapadores de Setúbal. Os militares foram assistidos no local e depois transportados para o Hospital de São Bernardo.A militar que conduzia a viatura da GNR deslocou um dos ombros, enquanto os outros dois feridos sofreram diversos hematomas. Já todos tiveram alta clínica.O carro-patrulha no qual os dois militares da GNR de Setúbal e o guarda estagiário seguiam ontem de madrugada, ficou inoperacional em sequência do despiste sofrido em Vale de Judeus.sabe que o Comando territorial de Setúbal da GNR já abriu um inquérito interno para apurar os contornos do acidente, que ontem de madrugada feriu os três militares da GNR.Fontes policiais disseram aoque a viatura que provocou ontem o acidente é de marca Opel Astra. Não é de descartar o facto de o veículo ser furtado, o que levou à fuga.