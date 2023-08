Um homem foi detido pela GNR, esta segunda-feira à noite, depois de uma fuga de vários quilómetros. A perseguição policial só terminou depois de carro em que o suspeito fugia ter colidido com um carro da GNR, na Ponte do Freixo, no Porto. Acidente aconteceu no sentido Porto-Gaia.Na origem da fuga terá estado uma ocorrência de violência doméstica, na zona de Vila do Conde.Não há feridos a registar.