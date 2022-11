Um carro com três homens e uma viatura da Guardia Civil espanhola colidiram com o edifício dos CTT, em Castro Marim, durante uma perseguição que começou em Espanha e se desenrolou ao longo de 10 quilómetros. Dois ocupantes da viatura civil ficaram feridos e o condutor fugiu a pé.



A perseguição, segundo o CM apurou, começou pelas 22h45 de sexta-feira, junto a uma rotunda em Ayamonte, onde decorria uma operação envolvendo a GNR e Guardia Civil, inserida no programa ‘100% Cool’ (ver Pormenores).









Ver comentários