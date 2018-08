Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Perseguição policial leva a acidente com carro da GNR em Vila Nova de Gaia

Jovem de 18 anos não obedeceu a várias ordens policiais.

17:21

Um acidente com um carro da GNR aconteceu esta sexta-feira à tarde na Rua do Recanto, em Vila Nova de Gaia, no Porto, na sequência de uma perseguição policial.



A perseguição policial teve início na A1 e terminou em Vila Nova de Gaia, depois de o condutor do veículo, de 18 anos e sem carta de condução, não obedecer a várias ordens da GNR.



O pneu do carro branco, que foi roubado, acabou por ficar rebentado após embater com o carro da GNR.



Várias operações policiais estão a decorrer.