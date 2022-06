Um homem que era procurado para cumprir cinco anos de prisão tentou atropelar um militar da GNR durante uma perseguição entre as aldeias da Concavada e Alvega, no concelho de Abrantes. O arguido, de 47 anos, vai responder no Tribunal de Santarém por um crime de homicídio qualificado na forma tentada, um de condução perigosa de veículo rodoviário e dois de dano, pelos estragos que provocou em viaturas da Guarda.









