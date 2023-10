Perturbações no atendimento da linha 112 na zona Sul do país

Fonte oficial do Ministério da Administração Interna (MAI) admitiu ao CM que existem "problemas na ligação da rede 112 no Centro Operacional do SUL (COSUL) do 112".

O nosso jornal recebeu, durante a manhã desta quinta-feira, relatos de atrasos significativos em chamadas para a linha de socorro na Área Metropolitana de Lisboa.

Além de admitir os mesmos, o MAI, que tem responsabilidade sobre as centrais 112, explicou que devido ao problema técnico, "e de acordo com o protocolo, as comunicações foram reencaminhadas para o Centro Operacional do Norte do 112".

A mesma fonte disse que o problema ficou resolvido às 13h15.