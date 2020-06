Pescador avista corpo no rio Douro

Foi encontrado por um pescador, ontem de madrugada, a boiar no rio Douro, na zona da Ribeira, no Porto, o corpo de um homem, já em avançado estado de decomposição.As autoridades policiais suspeitam que se possa tratar do cadáver de Rui Pinto, jovem de 23 anos, que estava desaparecido desde o dia 2 de junho.No local estiveram os Sapadores do Porto, o INEM, assim como a Polícia Marítima. O caso foi comunicado à Polícia Judiciária que já investigava o desaparecimento do jovem, funcionário num hotel. O cadáver foi depois removido para o Instituto de Medicina Legal para autópsia, que irá esclarecer os contornos da morte.