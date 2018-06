Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pescador com traumatismo resgatado em alto mar nos Açores

Tripulante estava a bordo de um navio de pesca.

Por Lusa | 20:16

Um helicóptero da Força Aérea Portuguesa (FAP) resgatou este sábado um tripulante com um traumatismo que estava a bordo de um navio de pesca que navegava a 195 quilómetros a sudeste de São Miguel, Açores, foi anunciado.



Um comunicado enviado à agência Lusa pela Marinha explica que o tripulante de nacionalidade Portuguesa, de 39 anos, estava a bordo do navio de pesca "Pepe Cumbrera", com registo em Ponta Delgada, quando sofreu uma queda no navio tendo embatido com a cabeça.



A embarcação navegava a 121 milhas náuticas (195 quilómetros) a sudeste da ilha de São Miguel.



A operação de resgate médico urgente, por meio aéreo, foi coordenada através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC Delgada), em articulação com a Força Aérea Portuguesa (FAP), através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento das Lajes (RCC Lajes) e com o Centro de Orientação de Doentes Urgentes Mar (CODU-Mar).



Segundo o mesmo comunicado, "o doente foi resgatado pelo helicóptero EH-101 da FAP, que estava estacionado na Base Aérea das Lajes na ilha Terceira, com sucesso" e transportado até ao aeroporto João Paulo II, em Ponta Delgada, pelas 15:07 locais (mais uma hora em Lisboa), e encaminhado para o Hospital do Divino Espírito Santo na ilha de São Miguel numa ambulância do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA).



Estiveram envolvidos nesta operação o MRCC Delgada, o RCC Lajes, o CODU-Mar, um helicóptero EH-101 e um avião de asa fixa C295 da FAP.