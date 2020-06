Pescador de 25 anos resgatado ao largo do porto de Sines

A Estação Salva-vidas de Sines efetuou esta quinta-feira, o resgate de um tripulante de 25 anos de idade, a bordo de uma embarcação de pesca a navegar a cerca de 37 quilómetros a sudoeste do porto de Sines.

O homem foi vítima de doença súbita, necessitando de receber assistência médica urgente.

O alerta foi recebido pelo Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC-Lisboa), tendo o Capitão do Porto de Sines, Pedro Filipe, empenhado a embarcação da Estação Salva-vidas que se deslocou, de imediato, para o local e efetuou o resgate do tripulante, transportando-o para o porto de recreio de Sines.

No local aguardava uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de Sines, que transportou o homem para o Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.