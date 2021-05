Pescador de Vila Franca de Xira desaparece após cair à agua no Tejo

Um pescador caiu às aguas do rio Tejo quando trabalhava num pequeno barco e desapareceu. O acidente ocorreu na noite de sexta-feira mas apesar dos meios empenhados nas buscas, logo a seguir ao alerta e durante o dia de sábado, nada foi encontrado.





Marco Serralheiro, de 39 anos, tinha saído de casa, em Vila Franca de Xira, para ir apanhar amêijoas com um colega de faina ao final da tarde de sexta-feira, como fazia quase todos os dias. Mas quando estavam na zona da Cala das Barcas, no meio do rio Tejo e a poucos metros da ponte Vasco da Gama, o homem desequilibrou-se e caiu à água. O colega ainda tentou ajudar, mas já não o viu mais.